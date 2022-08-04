Суд признал баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков, сообщает РИА Новости Спорт. В настоящий момент в Химкинском суде происходит процесс оглашения приговора американской спортсменке.

«Грайнер Бриттни Ивет совершила контрабанду наркотических средств, хранение наркотических средств...», — заявила судья Анна Сотникова во время вынесения приговора.

Напомним, прокурор запросил 9,5 года колонии общего режима для Грайнер.



В феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.



Эксперт МВД Александр Николаев провёл экспертизу изъятых веществ и определил массу гашишного масла.



Американке грозит от 5 до 10 лет заключения. В отношении Грайнер возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков.



Ранее также сообщалось, что США и Россия ведут переговоры об обмене заключённых, в числе которых может быть и Бриттни Грайнер.