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Бриттни Грайнер подаст апелляцию на приговор Химкинского суда

Бриттни Грайнер подаст апелляцию на приговор Химкинского суда
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Мария Благоволина, адвокат американской баскетболистки Бриттни Грайнер, сообщила, что спортсменка подаст апелляцию на решение суда.

В четверг Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

«Мы очень разочарованы приговором. Как профессиональные юристы мы считаем, что суд должен быть справедливым ко всем, независимо от национальности. Суд полностью проигнорировал все доказательства защиты, а главное, признание вины. Это противоречит существующей судебной практике. Принимая во внимание количество веществ (не говоря уже о недостатках экспертизы) и доводы в пользу обвинения, [мы считаем, что] приговор является абсолютно необоснованным. Мы обязательно подадим апелляцию», — сообщила Благоволина «Чемпионату».

В феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.

Эксперт МВД Александр Николаев провёл экспертизу изъятых веществ и определил массу гашишного масла.

Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров.

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