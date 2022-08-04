НБА выступила с заявлением по поводу вердикта суда над Бриттни Грайнер

Руководитель Национальной баскетбольной ассоциации женщин (WNBA) Кэти Энгельберт и комиссар НБА Адам Сильвер выступили с заявлением в отношении приговора Химкинского суда по делу американской баскетболистке Бриттни Грайнер.

«Сегодняшний вердикт и приговор являются неоправданными и прискорбными, но нельзя сказать, что мы этого не ожидали. Бриттни Грайнер по-прежнему незаконно содержится под стражей. Позиция WMBA и NBA по данному вопросу непоколебима. Мы надеемся, Бриттни Грайнер скоро вернётся домой, в Соединённые Штаты», — приводит слова Энгельберт и Сильвера пресс-служба НБА.

Напомним, Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.



В феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.