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Американский адвокат: это просто смешно! Грайнер должны позволить вернуться к семье!

Американский адвокат: это просто смешно! Грайнер должны позволить вернуться к семье!
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Американский адвокат Бенджамин Крамп прокомментировал приговор Химкинского суда американской баскетболистке Бриттни Грайнер.

«Игрок WNBA Бриттни Грайнер была признана виновной по обвинению в употреблении наркотиков в России и приговорена к девяти годам тюремного заключения, несмотря на то что Государственный департамент США постановил, что она была незаконно задержана. Это просто смешно! Ей должно быть позволено вернуться домой к своей семье!» — написал Крамп в своих соцсетях.

Напомним, Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

В феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.

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