Американский адвокат: это просто смешно! Грайнер должны позволить вернуться к семье!

Американский адвокат Бенджамин Крамп прокомментировал приговор Химкинского суда американской баскетболистке Бриттни Грайнер.



«Игрок WNBA Бриттни Грайнер была признана виновной по обвинению в употреблении наркотиков в России и приговорена к девяти годам тюремного заключения, несмотря на то что Государственный департамент США постановил, что она была незаконно задержана. Это просто смешно! Ей должно быть позволено вернуться домой к своей семье!» — написал Крамп в своих соцсетях.



Напомним, Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.



В феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.