Джастин Бибер заявил о готовности помочь осуждённой в России баскетболистке Грайнер

Известный канадский певец Джастин Бибер заявил о готовности помочь осуждённой в России баскетболистке Бриттни Грайнер.

«Это больно. Если кто-нибудь знает, чем можно помочь, пожалуйста, дайте мне знать», — написал Бибер в своих соцсетях.

Напомним, Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.



В феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.

Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпиады в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение — Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров.