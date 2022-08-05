Российская футболистка Карпова требует освобождения Грайнер

Нападающая «Эспаньола» Надежда Карпова, ранее выступавшая за женскую сборную России, выступила в поддержку американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая была приговорена Химкинским судом Подмосковья к девяти годам тюремного заключения в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей.
«Свободу Бриттни Грайнер!!!», – написала Карпова в соцсетях.
В феврале этого года американская баскетболистка Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.
Напомним, Карпова в начале июня совершила каминг-аут и стала первой российской футболисткой, открыто заявившей о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Надежда выступает в испанском чемпионате с 2017 года. Тогда российская футболистка пополнила состав «Валенсии», а в 2020 году перешла в «Эспаньол».
Багаж Бриттни Грайнер досматривают в Шереметьево
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