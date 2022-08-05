Грайнер указывала суду, что медицинская марихуана не используется в развлекательных целях

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер во время заседания суда пыталась обратить внимание на то, что медицинская марихуана не используется в развлекательных целях.



Во время одного из предыдущих заседаний стало известно, что у Грайнер есть заключение врача из Аризоны на употребление медицинской марихуаны в качестве обезболивающего средства. Употреблять её спортсменка могла только в перерывах между соревнованиями.



«Медиазона» (СМИ, признанное в России иностранным агентом) сообщает, что во время своего выступления в суде Бриттни Грайнер указала на то, что медицинская марихуана не используется в развлекательных целях, так как в ней повышенная концентрация каннабидиола — соединения, которое и отвечает за снижение болевого синдрома.



Бриттни Грайнер была осуждена на девять лет и получила штраф в размере 1 млн рублей.