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Экс-игрок УГМК: понимаю, что на месте Грайнер могла быть и я

Экс-игрок УГМК: понимаю, что на месте Грайнер могла быть и я
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Бывшая баскетболистка УГМК Джонкель Джонс высказалась о приговоре американке Бриттни Грайнер.

Джонс, выступавшая за УГМК с 2018 по 2022 год, также сказала, что использует масло каннабидиола в качестве обезболивающего.

«У меня был хороший опыт в России. Команда на высшем уровне, к нам относились как к профессионалам, которыми мы и являемся. Поэтому нам нравилось ездить туда. Всегда чувствовали себя в безопасности и никогда не было в мыслях, что случится нечто подобное. Теперь я вижу, что это произошло с одним из партнёров по команде, и понимаю, что на её месте могла быть я.

Было сложно выходить на игру в такой ситуации. Ты понимаешь, что ты должен это сделать, но в то же время думаешь, что и Бриттни хотела бы быть здесь», — приводит слова Джонс New York Times.

Бриттни Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

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