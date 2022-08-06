«Лейкерс» и Леброн Джеймс обсудили новый контракт

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс на неделе встретился с руководством клуба и обсудил возможное продление контракта. Об этом сообщает ESPN с ссылкой на агента форварда Рича Пола.



Леброн Джеймс и агент на тренировочный базе клуба встретились с генеральным менеджером «Лейкерс» Робом Пелинкой и новым главным тренером Дарвином Хэмом.



На данный момент стороны не пришли к окончательному соглашению, но рассчитывают в дальнейшем вернуться к переговорам.



Напомним, с 4 августа у Леброна Джеймса есть возможность прописать новый контракт с клубом на два года. За этот период 37-летний форвард заработает $ 97,1 млн. Либо Джеймс может выбрать соглашение на год с зарплатой $ 47 млн. Опция будет действовать до следующего открытия рынка свободных агентов.



Текущий контракт Леброна истекает в конце нового сезона.

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