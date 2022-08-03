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Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал новое видео в своих социальных сетях, в котором показал, как он проводит тренировку со своими детьми Бронни и Брайсом в зале калифорнийского клуба.

Ожидается, что Бронни будет выбран на драфте НБА в 2024 году.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. В минувшем сезоне НБА Леброн провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи.

«Лейкерс» по итогам регулярного чемпионата не смогли пробиться в плей-офф, завершив сезон на девятом месте в конференции.

Ранее стало известно, что Леброн может подписать новый двухлетний контракт с «Лейкерс» на общую сумму $ 97 млн. Также форвард при желании может воспользоваться другой опцией и подписать соглашение только на год на сумму $ 47 млн. Сообщается, что у сделки не будет жёстких ограничений и Леброн может сообщить о желании продлить контракт до того, как станет свободным агентом.

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