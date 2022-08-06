Тейтум: можно сойти с ума, если реагировать на всё, что пишут

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказался на тему слухов об обмене его партнёра по команде Джейлена Брауна на Кевина Дюранта.



«Это реалии нашего мира. Сначала информацию даёт анонимный источник, потом это появляется на ESPN, в социальных сетях, где-то ещё. Никогда не знаешь, что из этого правда, но люди в любом случае начинают это обсуждать. Если идея заключалась только в этом, чтобы получить цитируемость — она достигнута, люди это активно обсуждали.



Можно сойти с ума, если реагировать на всё, что пишут. Важно сохранять спокойствие и подходить с холодной головой к таким вещам. Говорить всегда будут много и что угодно. Что-то правда, а что-то бесконечно далеко от реальности. Мой подход в том, чтобы концентрироваться только на тех вещах, которые могут зависеть непосредственно от меня», — сказал Тейтум в подкасте Celtics Lab.

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