Пресс-секретарь Байдена: мы сделали серьёзное предложение России, чтобы вернуть Грайнер
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Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер заявила, что предпринимается всё возможное, чтобы добиться освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер.
«Мы сделали серьёзное предложение, чтобы вернуть домой Бриттни Грайнер и Пола Уилана. И мы призываем Россию принять наше предложение. Я не могу говорить больше в публичном пространстве, но мы сделаем все необходимые шаги, чтобы вернуть своих граждан домой, как это было с Тревором Ридом», — приводит слова Жан-Пьер Newsweek.
Ранее сообщалось о переговорах по обмену Виктора Бута, отбывающего наказание в тюрьме США, на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Баскетболистка Бриттни Грайнер была приговорена к девяти годам заключения в колонии общего режима.
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