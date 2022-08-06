Кендрик Перкинс назвал топ-5 игроков НБА до 25 лет

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Кендрик Перкинс назвал свой список лучших игроков моложе 25 лет.
«В качестве пятого номера я выбираю Энтони Эдвардса. Когда мы говорим об одном из самых ярких игроков в сегодняшней игре, то это он. Единственное, чего я хочу от него, — чтобы он был более эффективным. Четвёртый номер — Джейсон Тейтум. Он один из лучших снайперов в сегодняшней игре. В нападении нет ничего такого, чего бы ему не удалось сделать. Под третьим номером я выберу Трея Янга. Это молодой человек, который лидировал в НБА по количеству набранных очков и результативных передач. Один из тех молодых звёзд, которые не получают должного уважения в сегодняшней игре. Четвёртый — Джа Морант. У него есть потенциал стать лицом лиги. Но знаете что? Кто-то превзошёл его. И это Лука Дончич. Я называю его малышом Леброном, лишённым атлетизма», — сказал Перкинс в шоу NBA Today.
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