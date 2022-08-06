Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кендрик Перкинс назвал топ-5 игроков НБА до 25 лет

Кендрик Перкинс назвал топ-5 игроков НБА до 25 лет
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Кендрик Перкинс назвал свой список лучших игроков моложе 25 лет.

«В качестве пятого номера я выбираю Энтони Эдвардса. Когда мы говорим об одном из самых ярких игроков в сегодняшней игре, то это он. Единственное, чего я хочу от него, — чтобы он был более эффективным. Четвёртый номер — Джейсон Тейтум. Он один из лучших снайперов в сегодняшней игре. В нападении нет ничего такого, чего бы ему не удалось сделать. Под третьим номером я выберу Трея Янга. Это молодой человек, который лидировал в НБА по количеству набранных очков и результативных передач. Один из тех молодых звёзд, которые не получают должного уважения в сегодняшней игре. Четвёртый — Джа Морант. У него есть потенциал стать лицом лиги. Но знаете что? Кто-то превзошёл его. И это Лука Дончич. Я называю его малышом Леброном, лишённым атлетизма», — сказал Перкинс в шоу NBA Today.

Новость по теме
Кендрик Перкинс назвал лучшую команду межсезонья НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022