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Адвокат Грайнер рассказал, что баскетболистка планирует делать дальше

Адвокат Грайнер рассказал, что баскетболистка планирует делать дальше
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Адвокат американской баскетболистки Бриттни Грайнер Александр Бойков рассказал ТАСС о том, что сторона защиты рассматривает возможность обжалования приговора.

По словам Бойкова, сейчас Грайнер в подавленном состоянии и её сторона категорически не согласна с решением суда. Подача и рассмотрение жалобы займёт до трёх месяцев. Процедура обжалования может быть начата только с одобрения Бриттни, но баскетболистка сомневается, что у неё есть шансы на удовлетворение апелляции, учитывая строгий приговор.

Напомним, Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. При прохождении таможенного контроля у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.

Баскетболистка признала свою вину и была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также Грайнер оштрафована на 1 млн рублей.

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