Форвард «Вашингтона» Кузма: «Лейкерс» 80-х доминировали бы в наше время

Форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма стал гостем подкаста одного из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина, где ответил на вопросы о разных эпохах баскетбола.



Кузма согласился с утверждением Грина, что сравнивать команды из разных эпох некорректно, но при этом заявил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» 80-х годов с Мэджиком Джонсоном были бы доминирующей силой и в современной НБА.



«Однозначно, «Лейкерс» Мэджика сейчас бы доминировали. Я смотрел за его игрой, смотрел хайлайты. Люди просто не осознают, насколько он был быстрым. Мэджик мог забирать подбор, а потом за три ведения оказаться на другом конце площадки, проскочив по пути всех. А сейчас именно так и играют в нашей лиге, разве нет?», — приводит Clutch Points слова 27-летнего форварда.

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