Скотти Пиппен: нынешний «Чикаго» не создан для плей-офф

Легендарный игрок «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен оценил перспективы команды в предстоящем сезоне.



«По ходу регулярного чемпионата в прошлом сезоне они смотрелись получше. Демар усилил команду, благодаря ему получалось острее атаковать. Но в плей-офф они оказались примерно в том же положении, где пребывают последние лет 10-15. Нынешний «Чикаго» просто не создан для плей-офф.



Да, были и травмы. Возвращение травмированных игроков сделает команду сильнее, но в то же время другие команды не стоят на месте и развиваются. «Милуоки» будет силён, «Майами» тоже. Даже если «Буллз» внесут серьёзные изменения, другие команды не будут стоять на месте. Соперники просто не позволят сократить дистанцию», — приводит слова Пиппена NBC Sports.



В прошлом сезоне «Чикаго» вышел в плей-офф НБА, но выбыл в первом же раунде, проиграв серию «Милуоки» со счётом 1-4.