Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Скотти Пиппен: нынешний «Чикаго» не создан для плей-офф

Скотти Пиппен: нынешний «Чикаго» не создан для плей-офф
Комментарии

Легендарный игрок «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен оценил перспективы команды в предстоящем сезоне.

«По ходу регулярного чемпионата в прошлом сезоне они смотрелись получше. Демар усилил команду, благодаря ему получалось острее атаковать. Но в плей-офф они оказались примерно в том же положении, где пребывают последние лет 10-15. Нынешний «Чикаго» просто не создан для плей-офф.

Да, были и травмы. Возвращение травмированных игроков сделает команду сильнее, но в то же время другие команды не стоят на месте и развиваются. «Милуоки» будет силён, «Майами» тоже. Даже если «Буллз» внесут серьёзные изменения, другие команды не будут стоять на месте. Соперники просто не позволят сократить дистанцию», — приводит слова Пиппена NBC Sports.

В прошлом сезоне «Чикаго» вышел в плей-офф НБА, но выбыл в первом же раунде, проиграв серию «Милуоки» со счётом 1-4.

Новость по теме
Скотти Пиппен: лучшая чемпионская команда — «Буллз» 96-го года
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022