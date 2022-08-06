Инсайдер: всё говорит о том, что «Лейкерс» и Леброн хотят продолжить сотрудничество

Инсайдер ESPN Дэйв Макменамин сообщил, что Леброн Джеймс и «Лос-Анджелес Лейкерс» заинтересованы в продолжении сотрудничества.



«Всё говорит о том, что «Лейкерс» и Леброн хотят продолжить сотрудничество. Это уже привело к титулу в 2020 году. Это привело к двум выходам в плей-офф, когда им не удавалось добиться цели, но всё же обе стороны сходятся в том, что они способны помочь друг другу достичь общей цели. Она заключается в том, чтобы выступать на высочайшем уровне, сохраняя статус как одного из лучших игроков НБА, так и одного из главных клубов в лиге», — цитирует Макменамина Lakers Daily.



Напомним, с 4 августа у Леброна Джеймса есть возможность прописать новый контракт с клубом на два года. За этот период 37-летний форвард заработает $ 97,1 млн. Другой вариант — Джеймс может выбрать соглашение на год с зарплатой $ 47 млн. Опция будет действовать до следующего открытия рынка свободных агентов.



Текущий контракт Леброна истекает в конце следующего сезона.