Инсайдер: всё говорит о том, что «Лейкерс» и Леброн хотят продолжить сотрудничество

Инсайдер ESPN Дэйв Макменамин сообщил, что Леброн Джеймс и «Лос-Анджелес Лейкерс» заинтересованы в продолжении сотрудничества.
«Всё говорит о том, что «Лейкерс» и Леброн хотят продолжить сотрудничество. Это уже привело к титулу в 2020 году. Это привело к двум выходам в плей-офф, когда им не удавалось добиться цели, но всё же обе стороны сходятся в том, что они способны помочь друг другу достичь общей цели. Она заключается в том, чтобы выступать на высочайшем уровне, сохраняя статус как одного из лучших игроков НБА, так и одного из главных клубов в лиге», — цитирует Макменамина Lakers Daily.
Напомним, с 4 августа у Леброна Джеймса есть возможность прописать новый контракт с клубом на два года. За этот период 37-летний форвард заработает $ 97,1 млн. Другой вариант — Джеймс может выбрать соглашение на год с зарплатой $ 47 млн. Опция будет действовать до следующего открытия рынка свободных агентов.
Текущий контракт Леброна истекает в конце следующего сезона.
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