Американцы обвиняют вице-президента США Камалу Харрис в лицемерии из-за поддержки Грайнер

Жители США недовольны позицией вице-президента страны Камалы Харрис, которая выразила поддержку приговорённой в девяти годам тюрьмы в России Бриттни Грайнер. Это связано с давними действиями Харрис на посту прокурора, информирует Marca со ссылкой на американские СМИ.



С 2004 по 2011 год Камала Харрис была окружным прокурором Сан-Франциско, а после – в течение ещё шести лет являлась генеральным прокурором Калифорнии. За этот период она вынесла более 1 900 обвинительных приговоров из-за наркотических средств, в частности марихуаны. В 2016-м Харрис выступала категорически против инициативы голосования за легализацию марихуаны в Калифорнии, которая в итоге была принята в том же году.



С тех пор, отмечает издание, что-то резко изменилось, и теперь Камала публично поддерживает Грайнер, стараясь добавить себе политической популярности. Однако этот поступок многие американцы встретили критикой как в соцсетях, так и офлайн, обвиняя вице-президента Харрис в лицемерии и вспоминая о двух тысячах ранее осуждённых в США из-за хранения марихуаны.

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