В Белом доме объяснили, почему Байден настроен позитивно по поводу обмена Бриттни Грайнер

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила слова президента США Джозефа Байдена-младшего о позитивном настрое в отношении возвращения американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая находится под арестом в России. Грайнер приговорили к девяти годам тюрьмы.
«Байден – президент, у него всегда должен быть позитивный настрой. Это то, что важно для него. Было бы странно услышать от него другие слова. Он показывает, что сосредоточен и поставил задачу. Его команда работает над возвращением Грайнер и Уилана. Вы слышали заявление Блинкена и наши слова. Приоритет Байдена – вернуть американских граждан, которых несправедливо арестовали и превратили в заложников. Здесь нельзя не иметь позитивного настроя и не делать ту работу, которую мы должны делать, чтобы вернуть их домой.
Являются ли его слова о позитивном настрое индикатором подвижек в переговорах по возвращению Грайнер? Я бы так не сказала. Думаю, Байден делает то, что положено делать президенту — он вселяет надежду. Вы же знаете, их семьи смотрят, они слушают всё, что мы говорим. Важно дать им надежду. Я надеюсь, что они сохранят позитивный настрой. Для президента важно, чтобы эта мысль передалась и гражданам», — сказала Жан-Пьер на съезде перед журналистами.
Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:
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