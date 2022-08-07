В ESPN назвали худший клуб Восточной конференции в межсезонье
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Обозреватель ESPN Кевин Пелтон в рамках обзорной статьи оценил действия клубов Восточной конференции в нынешнее межсезонье. Журналист разбил команды на четыре категории A, B, C, D, где A – наивысшая оценка управления.
Наименьшую оценку получил «Бруклин Нетс» – D+. Причинами же послужили запрос на обмен Кевина Дюранта, неизвестность касательно нового контракта Кайри Ирвинга и затяжной 16-месячный простой Бена Симмонса из-за операции на спине. Также, по мнению Пелтона, в «Нетс» переплатили за форварда Ройса О’Нила, до этого игравшего в «Юте Джаз».
Наивысшие же оценки получили «Бостон Селтикс» и «Филадельфия Сиксерс». Первые – из-за приобретения Малкольма Брогдона и Данило Галлинари, вторые – из-за удачного переподписания Джеймса Хардена.
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