Экс-игрок «Лейкерс» переведёт $ 250 тыс. на восстановление спортзалов на Украине
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Бывший форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Станислав Медведенко продал два чемпионских перстня НБА, каждый из которых обошёлся новым владельцам в $ 126 767. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Араш Маркази.
Все вырученные деньги от продажи перстней Медведенко направит в свой фонд Fly High Foundation. Цель экс-игрока «Лейкерс» — восстановление спортивной инфраструктуры школ и запуск сети общественных спортзалов.
Медведенко объяснил, что хочет построить в школах спортзалы до зимы, чтобы дети могли играть в помещении.
Станислав Медведенко становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2001 и 2002 годах. Партнёрами украинского баскетболиста были Коби Брайант и Шакил О'Нил.
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