Отсидевший футболист оценил опасность для Грайнер в тюрьме из-за её отношения к ЛГБТ

Бывший футболист Эдуард Югрин, отсидевший 13 лет в тюрьме, поделился мнением о том, как Бриттни Грайнер будет проводить время в тюрьме.



«Сейчас условия намного лучше, чем те, что были раньше. Там, где сейчас находится Грайнер, соблюдены все стандарты по условиям. У неё есть необходимая площадь, питание. К ней приезжают адвокаты, за ней внимательно наблюдают. Условия содержания гораздо лучше, чем были раньше. В СИЗО сейчас доступны телевизоры, холодильники, раньше этого не было. Сейчас есть. Всё изменилось, там есть возможность заниматься спортом. Есть библиотека, есть молельные комнаты.



Могут ли у Грайнер возникнуть проблемы, потому что она открытый представитель ЛГБТ? Этих женщин выделяют и их содержат в другом месте.



Мой главный совет Грайнер: не унывать. Там есть библиотека, она может заказать книги. Ей всё предоставят. Можно учиться, как я в своё время — я закончил институт. Тут отношение к спортсменам хорошее. Принудительных работ нет», — сказал Югрин в эфире «Матч ТВ».