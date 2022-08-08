Кевин Дюрант поставил ультиматум владельцу «Бруклин Нетс»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант встретился с владельцем клуба Джозефом Цаем для обсуждения потенциального обмена, сообщает The Athletic. По информации истчоника, Дюрант на встрече заявил, что его просьба всё ещё актуальна.



Кроме того, Кевин сказал Цаю, что он может выбрать между ним и парой Стив Нэш – Шон Маркс, которые являются главным тренером и генеральным менеджером «Бруклина» соответственно. По заявлению Дюранта, он не верит в направление, в котором сейчас движется «Бруклин».



Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском нового клуба.