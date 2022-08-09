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Экс-одноклубница Грайнер: возможно, Бриттни вернётся более сильной

Экс-одноклубница Грайнер: возможно, Бриттни вернётся более сильной
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Капитан екатеринбургского УГМК Евгения Белякова предположила, как приговор повлияет на карьеру её бывшего партнёра по команде, американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Это сложный вопрос – с учётом того, что никто не знает, сколько продлится отлучение от баскетбола. Часто баскетболистки возвращаются из декретного отпуска и играют ещё лучше. Многое зависит от того, как Бриттни сама воспринимает своё положение. Возможно, она вернётся ещё более сильной, а возможно, решит посвятить себя другим делам, выйдя на свободу», — приводит слова Беляковой «РИА Новости Спорт».

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также спортсменка оштрафована на 1 млн рублей.

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