Тейтум: в 24 года я один из лучших игроков мира

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум заявил, что считает себя одним из лучших баскетболистов в НБА.



«Я пришёл к выводу, что в свои 24 года являюсь одним из лучших игроков в мире и готов соперничать с любым, готов принять абсолютно любой вызов.



В то же время я осознаю и понимаю, что во многих вещах мне ещё только предстоит становиться лучше, но это даже вдохновляет меня и воодушевляет. Я уже достиг определённого уровня и могу сделать ещё больше, могу научиться многим вещам, получить больше опыта», — приводит слова Тейтума The Athletic.



В минувшем сезоне Джейсон Тейтум вместе с «Бостоном» дошёл до финала НБА, где его команда проиграла «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 2-4. Для калифорнийцев это четвёртый чемпионский титул за восемь лет.

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