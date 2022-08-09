Тейтум: «Бостон» вернётся в финал и доведёт дело до конца

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум заявил, что его команда способна побороться за чемпионский титул в новом сезоне.



«Я по своей натуре боец, поэтому даже не задумываюсь о неудаче прошлого сезона. Я всегда полностью уверен в себе и верю в своих партнёров по команде. Очевидно, мы были близки к победе, дошли до шестого матча, но не смогли пойти дальше. В это межсезонье всё будет сводиться к тому, чтобы вновь вернуться в финал и на этот раз довести дело до конца. Мы смогли летом подписать двух отличных игроков, которые нам подходят и сделают нас сильнее», — приводит слова Тейтума NBC Sports.



«Бостон Селтикс» в финале НБА в прошлом сезоне проиграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 2-4. В текущее межсезонье команду пополнили защитник Малкольм Брогдон и форвард Данило Галлинари.

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