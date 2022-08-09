Тейтум: «Бостон» вернётся в финал и доведёт дело до конца

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум заявил, что его команда способна побороться за чемпионский титул в новом сезоне.
«Я по своей натуре боец, поэтому даже не задумываюсь о неудаче прошлого сезона. Я всегда полностью уверен в себе и верю в своих партнёров по команде. Очевидно, мы были близки к победе, дошли до шестого матча, но не смогли пойти дальше. В это межсезонье всё будет сводиться к тому, чтобы вновь вернуться в финал и на этот раз довести дело до конца. Мы смогли летом подписать двух отличных игроков, которые нам подходят и сделают нас сильнее», — приводит слова Тейтума NBC Sports.
«Бостон Селтикс» в финале НБА в прошлом сезоне проиграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 2-4. В текущее межсезонье команду пополнили защитник Малкольм Брогдон и форвард Данило Галлинари.
- 9 августа 2022
-
16:23
-
15:51
-
14:50
-
13:54
-
12:56
-
11:59
-
10:13
-
09:23
-
00:54
-
00:50
- 8 августа 2022
-
23:52
-
22:55
-
22:53
-
21:54
-
21:41
-
21:04
-
20:44
-
19:59
-
18:51
-
18:37
-
17:12
-
16:57
-
16:35
-
15:33
-
14:48
-
12:53
-
12:06
-
11:34
-
10:47
-
10:27
-
09:50
-
00:47
- 7 августа 2022
-
22:13
-
20:54
-
20:48