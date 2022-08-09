Экс-игрок НБА: Леброн — единственный, кто не гнался за статистикой ни в одном из сезонов

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас отметил, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс всегда ставил командные интересы выше собственных.



«Леброн, пожалуй, единственная суперзвезда, которая ни в одном из сезонов не гналась за статистикой. Не было у Джеймса сезонов, когда он мог просто заниматься тем, чтобы набивать статистику. Если бы он захотел этого, то кто бы его остановил? Он запросто бы выбивал за 40 очков.



Когда Леброн заиграл, всё было ради победы в чемпионате, всё ради титула. Каждый сезон он думал о победе и состав команды подбирался, исходя из этого. Эгоистичных сезонов, когда Леброну вдруг хотелось показать себя миру, не было», — приводит слова Аренаса Lakers Daily.



В прошедшем сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» не смогли выйти в плей-офф.

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