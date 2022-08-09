Обозреватель НБА рассказал, как стоило владельцу «Нетс» реагировать на ультиматум Дюранта

Обозреватель НБА Фрэнк Изола отреагировал на требования со стороны звёздного форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта к владельцу команды Джозефу Цаю. Ранее сообщалось, что Дюрант сказал Цаю, что он может выбрать между ним и парой Стив Нэш – Шон Маркс, которые являются главным тренером и генеральным менеджером «Бруклина» соответственно.



«Будь я на месте Цая, сказал бы ему: «Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы обменять тебя, но только в том случае, если сделка нам подойдёт. Мы занимаемся бизнесом. С Джеймсом Харденом мы уже сделали то, что ты хотел. Будь готов приехать на тренировочный сбор, потому что, пока мы не получим нормальное предложение, обмена не будет. Это понятно? О, и последнее, никогда больше не приходи в мой офис и не выдвигай ультиматумов, кого я должен оставить, а кого уволить. Никогда больше так не делай», — сказала Изола в эфире SiriusXM NBA Radio.

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