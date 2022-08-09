«Урок для всех нас». Чемпионка ОИ Лиза Лесли — об аресте Бриттни Грайнер в России

Четырёхкратная олимпийская чемпионка в составе сборной США Лиза Лесли высказался об арестованной в России соотечественнице Бриттни Грайнер. У Грайнер обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло. Суди приговорил её к девяти годам заключения.



«Это прискорбно. Но я надеюсь, что в конечном итоге всё будет двигаться в правильном направлении. Знаю, что её просили признать себя виновной, и она это сделала. Будем надеяться, что нам удастся добиться обмена и вернуть её домой как можно скорее. Бритни всегда в наших молитвах, и мы все надеемся, что это скоро закончится.



Мы многому научились из этого урока, который, как понятно, для всех нас. Мы должны делать правильный выбор и осознавать, куда мы движемся, потому что каждая страна не одинакова, и правила везде разные. Это нужно знать», — приводит слова Лесли Fox News.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора: