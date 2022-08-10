Брат Клэя Томпсона рассказал, что был удивлён его раннему уходу из американского футбола

Американский бейсболист Трейс Томпсон, брат звёздного защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона, признался, что был очень удивлён, когда Клэй предпочёл баскетбол американскому футболу.



«Я думал, что он собирается играть в футбол. Он был действительно хорошим квотербеком. Так что я был удивлён, что он ушёл из футбола так рано, но меня совсем не удивляет, чего он достиг в баскетболе», — приводит слова Трейса People.



Трейс также высказался об интересах брата.

«Клэй — всесторонне развитый человек. Он довольно музыкален. Клэй всегда был своего рода сорвиголовой, и он один из самых интересных парней, которых вы когда-либо встречали», — сказал брат защитника «Уорриорз».

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022: