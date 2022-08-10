Брат Клэя Томпсона рассказал, что был удивлён его раннему уходу из американского футбола
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Американский бейсболист Трейс Томпсон, брат звёздного защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона, признался, что был очень удивлён, когда Клэй предпочёл баскетбол американскому футболу.
«Я думал, что он собирается играть в футбол. Он был действительно хорошим квотербеком. Так что я был удивлён, что он ушёл из футбола так рано, но меня совсем не удивляет, чего он достиг в баскетболе», — приводит слова Трейса People.
Трейс также высказался об интересах брата.
«Клэй — всесторонне развитый человек. Он довольно музыкален. Клэй всегда был своего рода сорвиголовой, и он один из самых интересных парней, которых вы когда-либо встречали», — сказал брат защитника «Уорриорз».
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
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