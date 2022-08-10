Стефен Карри объяснил молодым игрокам, что нужно делать, чтобы добиваться успеха
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Звезда «Голден Стэйт Уорриорз», разыгрывающий Стефен Карри дал совет подросткам и начинающим игрокам, как добиваться успеха.
«Будьте собой. Делайте всё от вас зависящее, чтобы становиться лучше. Важно уметь быть лидером и хорошими товарищами по команде. Постоянно прилагайте усилия. Да, талант будет и дальше раскрываться, но эти нематериальные факторы очень сильно влияют на то, добьётесь вы успеха в конечном счёте или нет. Так что будьте одержимы этими деталями», — сказал Карри на канале Caleb Hanna в YouTube.
Стефен — четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт».
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
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