Стефен Карри объяснил молодым игрокам, что нужно делать, чтобы добиваться успеха

Звезда «Голден Стэйт Уорриорз», разыгрывающий Стефен Карри дал совет подросткам и начинающим игрокам, как добиваться успеха.



«Будьте собой. Делайте всё от вас зависящее, чтобы становиться лучше. Важно уметь быть лидером и хорошими товарищами по команде. Постоянно прилагайте усилия. Да, талант будет и дальше раскрываться, но эти нематериальные факторы очень сильно влияют на то, добьётесь вы успеха в конечном счёте или нет. Так что будьте одержимы этими деталями», — сказал Карри на канале Caleb Hanna в YouTube.



Стефен — четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт».

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022: