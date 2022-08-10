Бывший игрок НБА объяснил, почему не стоить винить Расселла Уэстбрука в неудачах «Лейкерс»

Бывший игрок НБА, участник Матча звёзд Стефан Марбери рассказал, почему, по его мнению, разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука не стоит винить в проблемах команды.
«Расс входит в список 75 лучших игроков НБА. Он играет так, как играет. Ведь ему нужно было понять, как выступать с кем-то, кто также доминирует. Это, конечно, Леброн. А вообще предполагается, что лучший игрок должен внестить коррективы. Он пытался сделать то, что необходимо для победы, и при этом получал порцию критики», — сказал Марбери в The Ryen Russillo Podcast.
В минувшем сезоне НБА «Лос-Анджелес» не пробился в плей-офф. Команда потеряла шансы после поражения в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (110:121).
Расселл Уэстбрук забил данк через трёх человек:
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