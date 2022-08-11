Дирк Новицки прокомментировал решение сборной Германии вывести его номер из обращения

Сборная Германии объявила, что 1 сентября перед матчем-открытием Евробаскета с Францией пройдёт специальная церемония, посвящённая легендарному форварду Дирку Новицки.
Это будет первый случай в истории, когда национальная сборная выведет из обращения игровой номер. Новицки выступал под номером 14 и становился со сборной Германии бронзовым призёром чемпионата мира — 2002 и выиграл серебро Евробаскета-2005.
«Для меня было честью узнать о таком решении федерации. Это очень приятный сюрприз. Я с нетерпением жду захватывавших игр на чемпионате Европы и надеюсь, что болельщики заполнят арены и обеспечат атмосферу», — цитирует Новицки Eurohoops.
Стоит отметить, что в январе 2022 года «Даллас Маверикс», с которым Новицки становился чемпионом НБА в 2011 году, также вывел номер немецкого форварда из обращения.
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