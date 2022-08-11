Эксперт: Харден будет претендовать на приз MVP, для него это сезон возмездия

Эксперт ESPN Бобби Маркс считает, что звёздный защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден в новом сезоне будет одним из претендентов на приз самому ценному игроку.



«Харден будет претендовать на приз MVP, я даже предполагаю, что он войдёт в тройку лучших, а «Филадельфия» вместе с ним доберётся до финала Восточной конференции, где, вероятнее всего, столкнётся с «Бостон Селтикс». Для Хардена это будет сезон возмездия.



Безусловно, многое также будет зависеть от того, как себя чувствует Джоэл Эмбиид. Но мы видим, что в этом межсезонье «Филадельфия» усилилась Пи Джеем Такером и Дэньюэлом Хаузом. Так что я ставлю на то, что мы увидим Хардена образца «Рокетс», — приводит слова Маркса ESPN.



По ходу минувшего сезона Джеймс Харден перешёл в «Филадельфию» в рамках крупного обмена. В плей-офф НБА «Сиксерс» дошли до 1/4 финала, где уступили «Майами Хит» со счётом 2-4.