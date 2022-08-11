Эксперт: Харден будет претендовать на приз MVP, для него это сезон возмездия

Эксперт ESPN Бобби Маркс считает, что звёздный защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден в новом сезоне будет одним из претендентов на приз самому ценному игроку.
«Харден будет претендовать на приз MVP, я даже предполагаю, что он войдёт в тройку лучших, а «Филадельфия» вместе с ним доберётся до финала Восточной конференции, где, вероятнее всего, столкнётся с «Бостон Селтикс». Для Хардена это будет сезон возмездия.
Безусловно, многое также будет зависеть от того, как себя чувствует Джоэл Эмбиид. Но мы видим, что в этом межсезонье «Филадельфия» усилилась Пи Джеем Такером и Дэньюэлом Хаузом. Так что я ставлю на то, что мы увидим Хардена образца «Рокетс», — приводит слова Маркса ESPN.
По ходу минувшего сезона Джеймс Харден перешёл в «Филадельфию» в рамках крупного обмена. В плей-офф НБА «Сиксерс» дошли до 1/4 финала, где уступили «Майами Хит» со счётом 2-4.
- 11 августа 2022
-
14:41
-
13:59
-
12:57
-
11:42
-
10:49
-
09:55
- 10 августа 2022
-
23:51
-
21:36
-
19:44
-
17:58
-
15:55
-
14:48
-
13:22
-
12:53
-
12:04
-
10:56
-
10:08
-
00:57
- 9 августа 2022
-
23:45
-
23:12
-
22:30
-
22:07
-
21:21
-
20:29
-
19:34
-
18:51
-
18:18
-
17:37
-
16:23
-
15:51
-
14:50
-
13:54
-
12:56
-
11:59
-
10:13