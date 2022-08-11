«Филадельфия» — ещё один претендент на Дюранта

Обозреватель SNY Йен Бегли сообщил, что «Филадельфия Сиксерс» готова рассмотреть вариант с подписанием звёздного форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.



«На данный момент высокопоставленные члены руководства «Филадельфии» твёрдо намерены инициировать переговоры с «Бруклином» по поводу возможного перехода Кевина Дюранта», — сообщил Бегли.



В «Сиксерс» положительно смотрят на перспективу объединения в одной команде Дюранта, Джоэла Эмбиида и Джеймса Хардена. Восемь раз в последних 13 сезонах НБА один из этой тройки игроков становился самым результативным игроком чемпионата. Сам Кевин также рад возможности снова играть в одной команде с Харденом.



В «Филадельфии» готовы включить в обмен талантливого защитника Тайриза Макси. Кроме того, возможен вариант, при котором в сделку будут включены ещё два игрока — Тобиас Харрис и Матисс Тибулл.

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