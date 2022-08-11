Карл Мэлоун назвал самого талантливого игрока в истории НБА

Легенда «Юта Джаз» Карл Мэлоун поделился мнением о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.



«Леброн уникальный игрок. Он самый талантливый игрок, которого я когда-либо видел. Начиная с его данных, его роста с мышечной массой, его баскетбольного IQ, и заканчивая его лидерскими способностями и реализацией своих возможностей на игровой площадке. То, что делает он, мы никогда больше не увидим. Всем его хейтерам стоит расслабиться и наслаждаться», — приводит слова Мэлоуна Fadeaway World.



четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. В минувшем сезоне НБА Леброн провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи.



«Лейкерс» по итогам регулярного чемпионата не смогли пробиться в плей-офф, завершив сезон на девятом месте в конференции.



Напомним, с 4 августа у Леброна Джеймса есть возможность прописать новый контракт с клубом на два года. За этот период 37-летний форвард заработает $ 97,1 млн. Другой вариант — Джеймс может выбрать соглашение на год с зарплатой $ 47 млн. Опция будет действовать до следующего открытия рынка свободных агентов.