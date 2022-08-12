Чемпион НБА Яннис Адетокунбо с братьями встретился с форвардом «Реала» Винисиусом. Фото

Звёздный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию с братьями, Костасом и Танасисом, а также нападающим футбольного клуба мадридский «Реал» Винисиусом Жуниором.

Фото: Из личного архива Янниса Адетокунбо

Фото: Из личного архива Янниса Адетокунбо

Яннис Адетокунбо – двукратный MVP Национальной баскетбольной ассоциации. В позапрошлом сезоне стал чемпионом лиги. Адетокунбо стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который сумел оформить два 30-очковых трипл-дабла менее чем за 30 минут игрового времени.



В настоящее время братья Адетокунбо готовятся представлять сборную Греции на чемпионате Европы 2022 года. Турнир пройдёт с 1 по 18 сентября.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022: