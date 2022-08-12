Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Звезда сборной Словении Драгич: раньше я был Бэтменом, теперь буду Робином

Звезда сборной Словении Драгич: раньше я был Бэтменом, теперь буду Робином
Комментарии

Разыгрывающий сборной Словении Горан Драгич заявил, что больше не будет на ведущих ролях в национальной команде и эта роль перейдёт к игроку «Даллас Маверикс» Луке Дончичу.

«Теперь я буду получать заметно меньше минут на площадке, а это уже другой уровень игры. Сколько я проводил на площадке в среднем за игру, 36 минут? Ну и многое также будет зависеть от моего состояния, от того, как я буду себя чувствовать. Роль уже будет иной. Если раньше я был Бэтменом, то теперь стану Робином», — приводит слова 36-летнего Драгича Eurohoops.

Стоит отметить, что в 2017 году Горан Драгич помог сборной Словении впервые в истории выиграть чемпионат Европы, а сам был признан самым ценным игроком турнира.

Евробаскет-2022 пройдёт с 1 по 18 сентября.

Новость по теме
Новицки: у Дончича нет слабых мест в атаке
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022