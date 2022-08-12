Экс-звезда НБА: предпочту Леброна Джеймса Майклу Джордану

Знаменитый разыгрывающий НБА Джейсон Уильямс сравнил форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и Майкла Джордана.



«Я однозначно предпочитаю Леброна в качестве величайшего игрока всех времён. Я буду собой, у меня свой подход, и не мне не очень важна статистика. Нет, это тоже стоит учитывать, но в первую очередь я оцениваю баскетбольные умения. Считаю, что Леброн может делать больше, чем Джордан. Контроль, передачи. Это не значит, что Майкл ни в чём Джеймса не превосходит. Просто у Леброна есть в этом перевес. Он просто справится лучше в большем количестве аспектов. Мне больше импонирует его игра. Джеймс более командный игрок.



При этом если мне нужна победа прямо сейчас или попадание прямо сейчас, то я выберу Майкла, но если оценивать в целом игрока, то Леброна», — приводит слова Уильямса Fadeaway World.

Новость по теме Дрэймонд Грин назвал свою символическую пятёрку всех времён НБА