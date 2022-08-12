Источник: Дюрант не дал «Бруклину» обменять Ирвинга в середине прошлого сезона

Аналитик FOX Sports Рик Бьюкер рассказал, что Кевин Дюрант в прошлом сезоне не дал «Бруклин Нетс» обменять Кайри Ирвинга.



«По моим источникам, у «Бруклина» было желание и возможность обменять Ирвинга в середине прошлого сезона, однако Дюрант выступил против и не дал согласия на эту сделку.



Недавно до меня дошла информация, что Дюрант категорически хочет покинуть «Бруклин», пусть он и остаётся в хороших отношениях с Кайри. Думаю, он ценит его как друга, но перестал ценить как партнёра по команде. Но здесь мне сложно сказать с полной уверенностью, это просто моё предположение, основанное на полученной информации», — приводит слова Бьюкера Sportskeeda.



Дюрант ранее провёл встречу с владельцем «Нетс», на которой сообщил, что готов отозвать запрос на обмен, если команду покинут генеральный менеджер Шон Маркс и главный тренер Стив Нэш. Владелец «Бруклина» Джозеф Цай публично выразил поддержку тренерскому и административному штабу команды.