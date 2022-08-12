«Майами» выведет шестой номер из обращения в честь Леброна Джеймса, а не Билла Расселла

«Майами Хит» планирует официально вывести из обращения шестой номер в честь Леброна Джеймса, а не Билла Расселла, сообщает Sun-Sentinel. Как информирует источник, клуб из Майами планирует поднять под своды домашней арены майку Джеймса после того, как он завершит карьеру.



Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. В минувшем сезоне НБА Леброн провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи.



Ранее стало известно, что Леброн может подписать новый двухлетний контракт с «Лейкерс» на общую сумму $ 97 млн. Также форвард при желании может воспользоваться другой опцией и подписать соглашение только на год на сумму $ 47 млн. Сообщается, что у сделки не будет жёстких ограничений и Леброн может сообщить о желании продлить контракт до того, как станет свободным агентом.