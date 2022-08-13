Дрэймонд Грин назвал второго своего любимого игрока НБА после Стефена Карри

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин заявил, что, помимо одноклубника Стефена Карри, его любимым игроком является звезда «Даллас Маверикс» Лука Дончич.



«Кроме Стефа Карри, моим любимым игроком НБА, на которого стоит смотреть и за которым нужно следить, является Лука Дончич. Лука другой. Я имею в виду то, как он видит площадку, забивает, реализует броски со своих позиций, его скорость впечатляет. Да, я бы точно назвал Луку», — приводит слова Грина Sports Illustrated.



Суперзвезда «Далласа» Лука Дончич трижды за свои первые четыре сезона в НБА входил в символическую пятёрку. В этом году 23-летний словенец вывел «Маверикс» в финал Западной конференции. На протяжении своей карьеры защитник в среднем набирает за матч 26,4 очка, делает 8,5 подбора и 8 передач, а также показывает вторую среднюю результативность в истории плей-офф НБА – 32,5 очка за матч.



«Даллас Маверикс» в минувшем сезоне НБА дошёл до полуфинала, где уступил «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 1-4.

Новость по теме Кендрик Перкинс: Дончич — Леброн без атлетизма