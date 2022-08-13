Руководители клубов НБА хотят, чтобы рынок свободных агентов открывали до церемонии драфта

Обозреватель Desert News Сара Тодд сообщает, что руководители клубов НБА выступают за то, чтобы лига пересмотрела нынешнюю систему работы рынка свободных агентов.



Рынок открывается после того, как пройдёт церемония драфта. При этом клубам запрещается вступать в контакт с игроками, которые могут стать свободными агентами, до открытия рынка. Сообщалось, что несколько игроков НБА на условиях анонимности рассказали, что договаривались о контрактах до открытия рынка.



При этом сама НБА открыта к изменениям и готова рассмотреть предложения, так как хотят выстроить систему, правила которой не будут так откровенно игнорировать. Только в это межсезонье лига начала уже два расследования — в отношении Хардена и «Филадельфии» и Брансона и «Нью-Йорка». В обоих случаях есть подозрения на тамперинг.