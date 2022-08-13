Дюрант получит половину от годовой зарплаты в $ 42,9 млн уже к 1 октября

Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант, согласно своему новому контракту, получит половину своей годовой зарплаты в $ 42,9 млн к 1 октября.



Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Бруклин» уже выплатил Дюранту $ 10,7 млн по новому соглашению, причём это случилось на следующий день после того, как Кевин подал в клуб запрос на обмен. Такая же сумма будет перечислена 33-летнему форварду 1 октября.



Остальная половина будет перечисляться стандартной схемой до конца сезона.



Напомним, Кевин Дюрант запросил в межсезонье обмен в другой клуб. Позднее форвард провёл встречу с владельцем «Бруклина» Джозефом Цаем, где выдвинул ультиматум, заявив, что готов отозвать обмен если будут уволены главный тренер и генеральный менеджер команды.



Цай, в свою очередь, выразил поддержку тренерскому и административному штабу.

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