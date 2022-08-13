«Голден Стэйт» встретится с «Лейкерс» в первый игровой день сезона-2022/2023 в НБА

Действующий чемпион НБА «Голден Стэйт Уорриорз» в первом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации нового сезона встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает инсайдер Шэмс Чарания.



Матч состоится 18 октября — в день открытия нового сезона.



Кроме того, в рамках встречи запланирована церемония вручения «Уорриорз» чемпионских перстней.



Напомним, по итогам минувшего сезона «Уорриорз» завоевали титул, обыграв в финальной серии «Бостон Селтикс» — 4-2.



Этот трофей стал четвёртым за последние восемь розыгрышей плей-офф для команды из Калифорнии. Кроме того, этот финал стал для «Голден Стэйт» шестым за восемь последних лет. В общей сложности «Уорриорз» завоевали седьмой титул за историю своего существования.

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