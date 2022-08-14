Игуодала: Дюрант должен остаться в «Бруклине»
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала высказал мнение, что звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант, изъявивший желание сменить команду, должен остаться в «Нетс».
«Я думаю, он должен остаться в «Бруклине». Было бы здорово посмотреть, что же можно всё-таки сделать, чтобы он начал работать. Вот как я отношусь к этой ситуации», — сказал Игуодала на канале Point Forward в YouTube.
Напомним, в межсезонье Дюрант запросил обмен в другой клуб. Позднее звёздный форвард провёл встречу с владельцем «Бруклина» Джозефом Цаем, где выдвинул ультиматум, заявив, что готов отозвать обмен, если будут уволены главный тренер и генеральный менеджер команды.
«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:
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