Игуодала: Дюрант должен остаться в «Бруклине»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала высказал мнение, что звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант, изъявивший желание сменить команду, должен остаться в «Нетс».



«Я думаю, он должен остаться в «Бруклине». Было бы здорово посмотреть, что же можно всё-таки сделать, чтобы он начал работать. Вот как я отношусь к этой ситуации», — сказал Игуодала на канале Point Forward в YouTube.



Напомним, в межсезонье Дюрант запросил обмен в другой клуб. Позднее звёздный форвард провёл встречу с владельцем «Бруклина» Джозефом Цаем, где выдвинул ультиматум, заявив, что готов отозвать обмен, если будут уволены главный тренер и генеральный менеджер команды.

«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok: