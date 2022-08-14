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«Мы это сделаем». Владелица «Лейкерс» намерена обойти «Селтикс» по числу титулов в НБА

«Мы это сделаем». Владелица «Лейкерс» намерена обойти «Селтикс» по числу титулов в НБА
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Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс рассказала, что намерена продолжить дело своего покойного отца, Джерри Басса, и команда будет стремиться к тому, чтобы превзойти «Бостон Селтикс» по количеству чемпионских титулов в НБА.

«Когда Джерри Басс начинал, он хотел сразиться с «Бостон Селтикс», у него было желание превзойти все их победы. Теперь, когда у нас есть 17 перстней, мы сравнялись с «Селтикс» по количеству титулов в чемпионате. Это то, к чему мой отец стремился. Но, конечно, работа ещё не завершена. Мы должны продолжить этот квест, и мы это сделаем», — приводит слова Басс издание Yahoo Sports.

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