Карри — о Билле Расселле: не уверен, что НБА была бы такой без него

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» и четырёхкратный чемпион НБА Стефен Карри высказался о смерти соотечественника Билла Расселла.

Напомним, легендарный центровой «Бостон Селтикс» скончался 31 июля 2022 года в возрасте 88 лет.

«Ни один из нас не сидел бы здесь, если бы не то, что он сделал за свою карьеру. И не только из-за баскетбола, но и из-за времени, в которое он играл. Ненависть, расизм и те несчастья, с которыми он сталкивался, когда играл… Я не уверен, что НБА находилась бы там, где она находится сейчас, если бы он был другим человеком», – приводит слова Карри издание Essence.

Билл Расселл, всю карьеру выступавший за «Селтикс», является рекордсменом Национальной баскетбольной ассоциации по числу титулов. За 13 сезонов он 11 раз становился чемпионом.