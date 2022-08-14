Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Карри — о Билле Расселле: не уверен, что НБА была бы такой без него

Карри — о Билле Расселле: не уверен, что НБА была бы такой без него
Комментарии

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» и четырёхкратный чемпион НБА Стефен Карри высказался о смерти соотечественника Билла Расселла.

Напомним, легендарный центровой «Бостон Селтикс» скончался 31 июля 2022 года в возрасте 88 лет.

«Ни один из нас не сидел бы здесь, если бы не то, что он сделал за свою карьеру. И не только из-за баскетбола, но и из-за времени, в которое он играл. Ненависть, расизм и те несчастья, с которыми он сталкивался, когда играл… Я не уверен, что НБА находилась бы там, где она находится сейчас, если бы он был другим человеком», – приводит слова Карри издание Essence.

Билл Расселл, всю карьеру выступавший за «Селтикс», является рекордсменом Национальной баскетбольной ассоциации по числу титулов. За 13 сезонов он 11 раз становился чемпионом.

Новость по теме
Стефен Карри объяснил молодым игрокам, что нужно делать, чтобы добиться успеха
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022