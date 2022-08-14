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Кевин Дюрант: моё наследие никогда не было таким сильным

Кевин Дюрант: моё наследие никогда не было таким сильным
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Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Бруклин Нетс», звёздный американец Кевин Дюрант ответил в социальных сетях на высказывание подписчика, раскритиковавшего его за желание покинуть команду.

Подписчик: «Все эти прыжки между командами из-за небольших трудностей портят твоё наследие».
Дюрант: «Всё дело в том, с какой стороны посмотреть, мой друг. Ты говоришь, что наследие испорчено, а я говорю, что оно никогда не было таким сильным».

Ранее эксперт Ник Райт высказался о Кевина Дюранта перейти в «Филадельфию Сиксерс». Напомним, ранее сообщалось, что в «Сиксерс» положительно смотрят на перспективу объединения в одной команде Дюранта, Джоэла Эмбиида и Джеймса Хардена.

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