Родман: без проблем закрыл бы Леброна, он ничего не умеет

Легендарный игрок НБА Деннис Родман уверен, что без проблем мог бы закрыть Леброна Джеймса и Кевина Дюранта.



«Я, Майкл Джордан и Скотти Пиппен смогли бы закрыть Леброна. Да, я бы закрыл его задницу. Играть против него очень легко, потому что у него нет никаких движений. Он только идёт к кольцу по прямой. Джеймс не умеет ничего, только ускоряться. Скотти закрыл бы его чёртову задницу до того, как он доберётся до меня.



Леброн играет очень просто. Его рост 206 сантиметров и вес 113 килограммов — всё, что у него есть. Я играл против 136-килограммовых игроков, так что без разницы. С Дюрантом то же самое. Как только изучишь его игру, то сможешь легко опекать. Они оба просто высокие», — приводит слова Родмана Fadeaway World.

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