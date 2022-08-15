Родман: без проблем закрыл бы Леброна, он ничего не умеет
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Легендарный игрок НБА Деннис Родман уверен, что без проблем мог бы закрыть Леброна Джеймса и Кевина Дюранта.
«Я, Майкл Джордан и Скотти Пиппен смогли бы закрыть Леброна. Да, я бы закрыл его задницу. Играть против него очень легко, потому что у него нет никаких движений. Он только идёт к кольцу по прямой. Джеймс не умеет ничего, только ускоряться. Скотти закрыл бы его чёртову задницу до того, как он доберётся до меня.
Леброн играет очень просто. Его рост 206 сантиметров и вес 113 килограммов — всё, что у него есть. Я играл против 136-килограммовых игроков, так что без разницы. С Дюрантом то же самое. Как только изучишь его игру, то сможешь легко опекать. Они оба просто высокие», — приводит слова Родмана Fadeaway World.
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